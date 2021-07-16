NASA предупредило о масштабных наводнениях из-за изменения орбиты Луны

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ожидаемые изменения орбиты Луны могут послужить причиной рекордных наводнений на Земле, предупреждают ученые NASA и Гавайского университета. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change.
По данным ученых, эти природные катаклизмы, вероятнее всего, произойдут в 2030-х годах, а их последствия окажутся разрушительными для инфраструктуры прибрежных городов США.
При этом в исследовании отмечается, что лунное колебание представляет собой естественное явление: орбита спутника Земли изменяется каждые 18,6 года, влияя на периоды как более высоких, так и более низких приливов. Впервые оно было описано в 1728 году и не представляет опасности само по себе.
Однако, как утверждают американские ученые, на этот раз "колебание" Луны представляет гораздо больше причин для беспокойства, чем обычно. Это связано с повышением уровня Мирового океана из-за глобального потепления.
Ранее специалисты университета ИТМО подготовили программу прогнозирования уровня воды в реках во время весеннего половодья. Искусственный интеллект создает модель, позволяющую предугадать уровень воды на нескольких гидрологических постах на неделю вперед. На таких постах на реках собираются данные о высоте уровня воды, температуре воздуха, характеристики снежного покрова, осадки.
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