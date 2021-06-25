Ученые в России нашли способ предотвращать наводнения

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Специалисты университета ИТМО подготовили программу прогнозирования уровня воды в реках во время весеннего половодья, сообщили в пресс-службе платформы "Национальной технологической инициативы" (НТИ).
"Команда национального центра когнитивных разработок НТИ университета ИТМО (НЦКР) при помощи искусственного интеллекта разработала технологию предсказания уровня воды на реке Лена в весенний период для предотвращения наводнений. Эта технология может быть использована в работе МЧС России", – говорится в заявлении пресс-службы.
Также в сообщении отметили, что эта разработка одержала победу в соревновании по предупреждению чрезвычайных ситуаций от МЧС России и платформы "Инфраструктура научно-исследовательских данных" – Emergency DataHack.
Программа создает модель, позволяющую предугадать уровень воды на нескольких гидрологических постах на неделю вперед. На таких постах на реках собираются данные о высоте уровня воды, температуре воздуха, характеристики снежного покрова, осадки. Учитываются учеными и метеопараметры, которые определяют увеличение воды в реке в период половодья: для этого рассматривался объем осадков за предыдущие 20 дней, а на основании всех прочих данных прогнозировался подъем уровня воды.
Ранее сообщалось, что последствия наводнения в Крыму планируется ликвидировать до 28 июня.
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