Ученые рассказали о влиянии изменений климата на младенцев

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Ученые Ланкастерского университета в Великобритании и Научно-исследовательского института имени Освалдо Круза в Бразилии установили, как на здоровье младенцев может отразиться глобальное изменение климата. Об этом сообщается в журнале Nature Sustainability.
В 43 сильно зависящих от рек муниципалитетах штата Амазонас в Бразилии в течение 11 лет изучались данные по рождаемости. Специалистам удалось установить связь между количеством выпавших осадков за время беременности и весом и ростом ребенка при рождении.
Полученные данные говорят о том, что экстремальные климатические условия способствуют преждевременным родам, в результате которых рождаются дети с дефицитом массы тела или недостаточным ростом.
"Чрезвычайно сильные дожди в Амазонке вызывают наводнения в реках, которые подвергают более бедные семьи риску заболеваний, передаваемых через воду, и создают идеальные условия для размножения комаров, что приводит к вспышкам малярии или лихорадки денге", – отмечают ученые.
Ранее стало известно, что женщинам, у которых был подтвержден коронавирус, значительно чаще свойственны преждевременные роды.
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