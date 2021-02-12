В Москве младенец получил ожоги от кальяна в кафе

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В Москве 11-месячного ребенка госпитализировали с ожогами от кальяна. По данному факту столичная прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Согласно предварительным данным, младенец вместе с матерью 1994 года рождения ночью 11 февраля находился в кафе. Там он получил ожоги лица и шеи углем из кальяна. Мальчика доставили в больницу, где ему оказывается помощь", – говорится в сообщении.

Специалисты оценят соблюдение законодательства о несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья граждан, а также действия родителей по исполнению своих обязанностей.

Ранее в частном детском саду в Саратове двухлетний мальчик получил ожоги во время мытья рук. По данному факту следствие организовало проверку.