Медики в Нижнем Новгороде спасли беременную женщину с ожогами 42% тела

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Женщину, которая была на 37-й неделе беременности и получила ожоги 42% тела, спали медики в Нижнем Новгороде. Об этом РИА Новости заявил представитель областного минздрава Алексей Никонов.

По его словам, семья нижегородцев в ночь на 1 января захотела устроить фотосессию у камина. Для того чтобы огонь был ярче, кто-то плеснул в камин жидкость для розжига. В связи с этим пострадали четыре человека. Двум потерпевшим помощь не понадобилась. Мать и ее беременную дочь доставили в больницу, отметили в ведомстве.

"При происшествии она обожгла спину и руки, а не живот, но врачи приняли решение сделать ей кесарево сечение. Все разрешилось благополучно", – уточнил Никонов.

Медицинскую помощь беременной оказывали сотрудники университетской клиники. Новорожденную девочку доставили в Детскую городскую больницу №1. В настоящий момент мать и ребенок уже выписаны.

Ранее мужчину госпитализировали с ожогами после конфликта со знакомой на юге Москвы. До этого он распивал спиртные напитки со знакомой.