Московские медики вылечили женщину, получившую серьезные ожоги лица

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Медики ожогового центра городской клинической больницы Иноземцева помогли женщине, пострадавшей во время готовки на кухне. Она получила серьезные ожоги лица, когда разогрела яйца в микроволновке, говорится на сайте департамента здравоохранения Москвы.

"Жительница Москвы, чтобы сэкономить время, решила сварить яйца необычным способом – не на кухонной плите, а в микроволновой печи в емкости с водой. При попытке достать ложкой уже сваренные яйца они взорвались при первом же соприкосновении с предметом", – рассказали представители Депздрава. Уточняется, что кипяток и горячие осколки скорлупы попали потерпевшей на лицо, руки и шею.

Ее оперативно доставили в медицинское учреждение, где была оказана первая помощь. Врачи диагностировали у москвички ожог кипятком 1-2-3 степени лица, шеи, рук – 6% поверхности тела.

Чтобы ожоговые хирурги восстановили кожные покровы, потребовалось три недели.

Специалисты вернули женщину к привычной жизни, восстановив ее внешность без осложнений. У пациентки не осталось грубых косметических дефектов.

Ранее стало известно, что столичные врачи удалили мужчине шестисантиметровую опухоль мозга.