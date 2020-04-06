Московские медики вылечили женщину, получившую серьезные ожоги лица

17:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Медики ожогового центра городской клинической больницы Иноземцева помогли женщине, пострадавшей во время готовки на кухне. Она получила серьезные ожоги лица, когда разогрела яйца в микроволновке, говорится на сайте департамента здравоохранения Москвы.
"Жительница Москвы, чтобы сэкономить время, решила сварить яйца необычным способом – не на кухонной плите, а в микроволновой печи в емкости с водой. При попытке достать ложкой уже сваренные яйца они взорвались при первом же соприкосновении с предметом", – рассказали представители Депздрава. Уточняется, что кипяток и горячие осколки скорлупы попали потерпевшей на лицо, руки и шею.
Ее оперативно доставили в медицинское учреждение, где была оказана первая помощь. Врачи диагностировали у москвички ожог кипятком 1-2-3 степени лица, шеи, рук – 6% поверхности тела.
Чтобы ожоговые хирурги восстановили кожные покровы, потребовалось три недели.
Специалисты вернули женщину к привычной жизни, восстановив ее внешность без осложнений. У пациентки не осталось грубых косметических дефектов.
Ранее стало известно, что столичные врачи удалили мужчине шестисантиметровую опухоль мозга.
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