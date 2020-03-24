Врачи в Мытищах спасли пациента от ампутации ног на фоне гангрены и диабета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи Мытищинской больницы предотвратили ампутацию обеих ног у пациента, болеющего сахарным диабетом. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В Мытищинскую больницу поступил 50-летний пациент с начинающейся гангреной левой ноги. У мужчины прогрессирующий сахарный диабет и атеросклероз сосудов", – заявили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве объяснили, что из-за нарушенного кровообращения пациент мог потерять обе ноги. Врачи нашли решение и использовали аортно-бедренное шунтирование.

"Операция длилась семь часов... мы закрепили искусственный сосуд – шунт. Его прикрепили так, чтобы кровь поступала в обе ноги, тем самым мы восстановили нормальный кровоток в артериях и сохранили обе ноги", - объяснил сердечно-сосудистый хирург Мытищинской больницы Михаил Пырля.

Пациент после хирургического вмешательства чувствует себя хорошо.

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