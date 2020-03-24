Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:56

Врачи в Мытищах спасли пациента от ампутации ног на фоне гангрены и диабета

медицина наука общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи Мытищинской больницы предотвратили ампутацию обеих ног у пациента, болеющего сахарным диабетом. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В Мытищинскую больницу поступил 50-летний пациент с начинающейся гангреной левой ноги. У мужчины прогрессирующий сахарный диабет и атеросклероз сосудов", – заявили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве объяснили, что из-за нарушенного кровообращения пациент мог потерять обе ноги. Врачи нашли решение и использовали аортно-бедренное шунтирование.

"Операция длилась семь часов... мы закрепили искусственный сосуд – шунт. Его прикрепили так, чтобы кровь поступала в обе ноги, тем самым мы восстановили нормальный кровоток в артериях и сохранили обе ноги", - объяснил сердечно-сосудистый хирург Мытищинской больницы Михаил Пырля.

Пациент после хирургического вмешательства чувствует себя хорошо.

В феврале столичные врачи больницы имени Иноземцева спасли 82-летнюю пенсионерку, которая получила сильные ожоги из-за газовой плиты. На женщине загорелась одежда, и, как следствие, она заработала ожоги 2 и 3 степени.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика