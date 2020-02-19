Московские врачи вылечили новорожденного с мембраной в желудке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи Морозовской детской городской клинической больницы в столице вылечили новорожденного, у которого образовалась мембрана в пищеводе. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как выяснилось, ребенок срыгивал после каждого кормления и сильно потерял в весе. Врачи стабилизировали состояние малыша, после чего провели рентгенографию с введением водорастворимого рентгеноконтрастного препарата.

Исследование показало, что у новорожденного сформировалась мембрана (или перегородка) между желудком и двенадцатиперстной кишкой. Для лечения данной патологии потребовалась полуторачасовая операция с установкой зонда для кормления в тощую кишку.

Ребенок находился в реанимации четверо суток, после чего зонд удалили, а малыша вернули маме. Дальнейшие наблюдения показали полное восстановление функций желудка, мальчик начал прибавлять в весе.

В начале января столичным врачам удалось спасти младенца, который получил ожоги от фена. Малыш получил ожоги, когда родители оставили включенную сушилку рядом с ним. Для лечения потребовалась пересадка кожи.

