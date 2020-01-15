Врачи помогли заново научиться ходить пациенту с ожогами из-за загоревшихся штанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врачи сохранили мужчине правую ногу после сильных ожогов, которые он получил в результате возгорания в гараже. Пострадавший проходил лечение в ожоговом центре городской клинической больницы (ГБК) имени Иноземцева. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
В пресс-службе пояснили, что 30-летний мужчина чистил детали бензин-растворителем в гараже.
"Было около 23:00, и молодой человек решил закончить работу, переодеться, чтобы направиться домой, и закурил. Горящий пепел упал на брюки, пропитанные растворителем. Одежда вспыхнула как факел", – говорится в сообщении.
Отмечается, что очевидцам удалось потушить огонь и вызвать скорую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу.
Врачи диагностировали у мужчины ожог 1-2-3 степеней лица и 31% поверхности тела, а также ожоговую болезнь.
В Депздраве отметили, что сильнее всего была повреждена правая нога, не исключалась ампутация. Однако специалистам удалось сохранить ее функциональность.
Как добавили в пресс-службе, кожные трансплантаты прижились, другие ожоговые раны зажили без осложнений, в том числе на лице.
"С помощью реабилитолога врачи поставили на ноги молодого мужчину – он заново научился ходить", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Москве врачам удалось вылечить младенца, который получил ожоги от фена, включенного родителями для успокоения малыша. Как отмечалось, у ребенка были диагностированы глубокие ожоги плеча, предплечья и кисти правой руки.
Медикам пришлось пересадить кожу малышу. Спустя три недели ребенка выписали домой. Малыш проходил лечение в единственном в Москве детском ожоговом центре ДГКБ № 9 имени Г. Сперанского.
В декабре медики из Москвы вернули девушке возможность ходить после множественных переломов. Пациентка оказалась в больнице после страшной автокатастрофы.
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