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Происшествия

13:38

Врачи из Москвы вернули девушке возможность ходить после множественных переломов

происшествия медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные врачи смогли спасти девушку и вернули ей возможность ходить после многочисленных переломов костей таза. Об этом проинформировали в пресс-службе московского Депздрава.

Медики из клинической больницы М. Кончаловского в кратчайшие сроки смогли поставить пациентку на ноги несмотря на то, что серьезная травма сопровождалась большой кровопотерей.

Отмечается, что 19-летняя девушка попала в серьезное ДТП, в результате чего получила переломы тазовых костей, которые сопровождались обильным кровотечением из обломков и мягких тканей и травматическим шоком.

"КТ показали трансаллярный перелом крестца, открытый оскольчатый перелом крыла правой подвздошной кости таза со смещением, перелом лонных и седалищных костей таза", – рассказали в пресс-службе.

Три дня пострадавшая находилась в отделении анестезиологии-реанимации в тяжелом состоянии. На четвертые сутки была проведена еще одна операция по окончательной реконструкции тазового кольца. В результате девушка снова сможет ходить, хотя в большинстве случаев подобные травмы приковывают людей к постели.

Ранее сообщалось, что медикам удалось спасти руку пострадавшей в ДТП в Доминикане девочке из России. Авария с участием российских туристов случилась 26 ноября. Автобус столкнулся с грузовиком, который выехал на встречную полосу, в результате чего пассажирский автобус опрокинулся.

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