Московские хирурги спасли младенца, на которого напала собака

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Столичные хирурги из Морозовской больницы спасли восьмимесячного ребенка, пострадавшего в результате нападения собаки. Малыш в удовлетворительном состоянии был выписан домой. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Ребенка доставили в отделение реанимации в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали тяжелые раны головы, лица и грудной клетки, а также множественные переломы костей свода черепа и внутримозговую гематому.

Операцию, продолжительность которой составила более 6 часов, проводила бригада нейрохирургов, оториноларингологов и офтальмологов. Отмечается, что уже через три дня малыша перевели в отделение нейрохирургии. Там он провел чуть больше недели, затем его выписали домой.

В июле хирурги в Москве спасли двухгодовалого ребенка, который проглотил две монеты. Операцию провели специалисты из детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского. Монеты слиплись между собой в пищеводе.

Предметы удалось извлечь специальным инструментом после эзофагоскопии. Ребенок во время операции находился под анестезией. Медики отмечают, что монеты были извлечены вовремя и никаких осложнений у маленького пациента нет.

