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Технологии

09 ноября, 22:04

Российские хирургические роботы появятся в больницах в течение двух лет

технологии медицина

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Хирургические роботы российского производства поступят в больницы уже через несколько лет. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия-1".

По его словам, российские роботы будут иметь преимущество перед американскими. Они значительно дешевле и более точные, а использование технологий искусственного интеллекта позволит им проводить достаточно широкий спектр операций.

Фонд также завершил первый раунд прямых инвестиций в отечественного производителя инновационных хирургических роботов. Компания намерена занять до 50% российского рынка роботизации в таких видах медицинских услуг, как абдоминальная, гинекологическая и урологическая хирургия.

Ранее сообщилось, что в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого за семь лет с помощью робота Da Vinci провели около 1,5 тысячи операций онкологического профиля.

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