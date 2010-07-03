Свыше 146 тысяч человек получили высокотехнологичную медпомощь в Москве

Свыше 146 тысяч человек получили высокотехнологичную медицинскую помощь в Москве в 2018 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В настоящий момент высокотехнологичную помощь можно получить в 48 стационарах столицы по 20 профилям и более чем по 1,4 тысячи видов заболеваний. Лидеры направлений – сердечно-сосудистая хирургия (27,5%), онкология (20,8%) и ортопедия (18,8%).
Все чаще в столице стали использовать робототехнику при проведении операций. Например, впервые в России пациентам с фармакорезистентной эпилепсией провели комбинированное лечение с применением гамма-ножа.
Кроме того, столичные врачи используют четыре роботизированных хирургических комплексов "Да Винчи". В частности, роботов-ассистентов используют при проведении онкологических операций в городской клинической больнице (ГКБ) № 31, ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого, ГКБ имени С.П. Боткина и Московском клиническом научном центре имени А.С. Логинова.
В пресс-службе отметили, что в прошлом году столичные власти выделили 2,6 миллиарда рублей на проведение 3D и 4D лучевой терапии при онкозаболеваниях. Лечение прошли около семи тысячи пациентов.
Ранее глава депздарава Алексей Хрипун сообщил, что столичные поликлиники стали более комфортными благодаря внедрению нового стандарта. В частности, это позволило сократить время ожидания приема врача. Так, 80% пациентов смогли попасть к врачам-терапевтам и 85% – к врачам педиатрам в день обращения.
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