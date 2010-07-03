Оснащение машин скорой помощи в Москве обновят к 2020 году

Оборудование машин Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова будет обновлено до конца 2020 года, информирует портал мэра и правительства Москвы.
Как пояснил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, речь идет о специализированной медицинской технике. Это дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции легких, а также мобильные системы для реанимации новорожденных.
Глава департамента напомнил, что на службе станции скорой помощи насчитывается более тысячи машин. Их техническое оснащение обновляется регулярно в плановом порядке.
В 2018 году в автомобилях неотложной врачебной помощи было обновлено около 1500 единиц медицинского оборудования.
Отмечается, что столичная скорая помощь – самая быстрая в Европе и одна из самых оперативных в мире. Среднее время прибытия бригады медиков на место ДТП – около восьми минут.
На транспортировку пациента от дома до больницы московским медикам требуется около 50 минут, тогда как, например, в Париже на это мероприятие уходит примерно 1,5 часа.
Ранее сообщалось, что в столице в течение пяти лет планируют возвести около 1 миллиона квадратных метров объектов здравоохранения. Программа также предусматривает капитальный ремонт 135 действующих поликлиник.
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