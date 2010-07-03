Программу реновации объектов здравоохранения запустят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице в течение пяти лет рассчитывают возвести около 1 миллиона квадратных метров объектов здравоохранения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, речь идет о программе реновации здравоохранения.

"В ближайшее время будет новый проект – все решения мэром уже приняты – по сути дела, реновация здравоохранения. Программа предусматривает строительство новых корпусов скорой помощи, двух новых инфекционных больниц, крупнейшего онкологического центра. Кроме этого, предполагается строительство около 40 поликлиник", – рассказала Ракова.

Кроме того, программа предусматривает капитальный ремонт 135 действующих поликлиник.

"Мы совместно со строителями и с экономическим корпусом сбиваем программу реновации социальной сферы с программой реновации жилья, чтобы получать сбалансированные районы, обеспеченные в полном объеме качественной инфраструктурой", – резюмировала Ракова.

О масштабном строительстве медучреждений ранее сообщал Сергей Собянин. По его словам, в прошлом году в столице построили 11 объектов здравоохранения площадью более 190 тысяч квадратных метров. В числе новых медучреждений – Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта, комплекс зданий и сооружений Московского медико-стоматологического университета, корпус НИИ детской онкологии и гематологии.

В 2019 году в городе появится 10 новых объектов здравоохранения. В их числе три поликлиники и две подстанции скорой медицинской помощи. Кроме того, будет построено восемь стационарных корпусов, семь подстанций скорой медицинской помощи, шесть инженерных объектов.

Программа реновации жилья в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". В программу по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тысяч домов, в основном пятиэтажные строения.

