Власти Франции созывают кризисный штаб после саботажа в день открытия Олимпиады

Фото: 123RF/rarrarorro

Власти Франции созвали кризисный штаб после саботажа движения высокоскоростных поездов (TGV) на ряде линий в день церемонии открытия Олимпийских игр. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

На заседание прибудет исполняющий обязанности премьер-министра республики Габриэль Атталь.

Движение высокоскоростных поездов во Франции было сильно нарушено на атлантической, северной и восточной линиях после умышленных поджогов. При этом на северном направлении остановили сообщение между Парижем и Лиллем до 29 июля.

Кроме того, сообщение было прервано между Парижем и городами Тур и Ле-Ман на западе страны. Аналогичная ситуация сложилась на восточном направлении, где движение поездов было значительно затруднено. На этих двух линиях возобновление перевозок ожидается 27 июля.

Забастовку также объявил персонал парижского отеля Hotel du Collectionneur, который должен встречать делегацию Международного олимпийского комитета. При этом администрация отеля говорит, что на работе ситуация не отразилась. В настоящее время ведутся переговоры с профсоюзами.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля. Российские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе при соблюдении некоторых критериев. Для россиян также согласовали специальные флаг и гимн.