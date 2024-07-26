Тренер женской сборной Канады по футболу отстранена после скандала с дронами на Олимпиаде

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Главного тренера женской сборной Канады по футболу Бев Пристман отстранили от работы на Олимпиаде 2024 года в Париже. Причиной послужил скандал со слежкой за тренировками соперниц с помощью дронов. Об этом рассказали в пресс-службе Канадского олимпийского комитета.

В сообщении отмечается, что команду до конца Олимпиады будет возглавлять помощник тренера Энди Спенс.

Как подчеркнул гендиректор Канадской футбольной ассоциации Кевин Блю, за последние сутки была дополнительно получена информация об использовании беспилотников. Пристман будет отстранена до независимой внешней проверки.

Ранее сообщалось, что темнокожую легкоатлетку Соункамбу Силлу не пустят на открытие Олимпиады из-за мусульманской одежды. В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила организаторов Игр в сегрегации и нарушении принципов спортивного движения.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 26 июля в 20:30. Сами Игры продлятся до 11 августа. Спортсмены из России допущены к участию в нейтральном статусе при соблюдении некоторых критериев. От страны в нейтральном статусе на соревнованиях выступят 15 спортсменов.