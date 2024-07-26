Захарова обвинила организаторов ОИ в сегрегации из-за отстранения легкоатлетки за хиджаб

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила организаторов Олимпиады 2024 года в Париже в сегрегации и нарушении принципов спортивного движения. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление представителя внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что темнокожую легкоатлетку Соункамбу Силлу не пустят на открытие Олимпиады из-за мусульманской одежды.

"Данное международное спортивное мероприятие не имеет ничего общего с заявленными больше века назад в Париже целями Олимпийского движения", – отметила Захарова.

Она поставила французскую легкоатлетку в один ряд с российскими и белорусскими спортсменами, которые будут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. По ее мнению, коллективный Запад пренебрег принципом "спорт вне политики" и поступил вопреки стремлению к многообразию.

Церемония открытия Олимпийских игр состоится вечером 26 июля в Париже. От России в нейтральном статусе на соревнованиях выступят 15 спортсменов.

По данным издания L'Equipe, 24 июля спортсмены столкнулись с нехваткой еды и пожаловались на скорость пополнения продуктовых запасов. Организаторы признали свой просчет и пытаются его исправить.

В преддверии Олимпиады мэр Парижа Анн Идальго также искупалась в Сене, чтобы доказать, что в реке безопасно проводить соревнования. Вместе с мэром в заплыве принял участие глава оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге. Участники провели в воде около пяти минут.