Спортсмены пожаловались на нехватку еды на Олимпиаде в Париже

Вечером 26 июля в Париже состоится церемония открытия XXXIII Олимпийских игр. От России в нейтральном статусе на соревнованиях выступят 15 спортсменов. Однако Игры еще до их начала окружало огромное количество скандалов. О самых громких из них расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Атмосфера "дружбы"

На Олимпиаде в Париже разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Официально они откроются вечером 26 июля, когда состоится церемония, однако сами соревнования уже начались. И тут же не обошлось без скандала: по данным французского издания L'Equipe, 24 июля спортсмены столкнулись с нехваткой еды и пожаловались на скорость пополнения продуктовых запасов. Организаторы признали свой просчет и пытаются его исправить.

Кроме того, во время футбольного матча сборных Аргентины и Марокко 24 июля последние выигрывали со счетом 1:2, однако первые сумели отыграться на 16-й добавленной ко второму тайму минуте. Это настолько взбесило поклонников африканской команды, что те начали закидывать южноамериканцев петардами, бутылками и всем, что попадется под руку. А некоторым буйным фанатам даже удалось прорваться на поле. Матч прервали на два часа, зрителей вывели с трибун, а гол аргентинцев судья в итоге отменил после видеопросмотра из-за офсайда. Команды поиграли в футбол еще пару минут, после чего был дан финальный свисток.

Легендарный Лионель Месси после этого опубликовал в соцсетях фразу "невозможно поверить" на черном фоне, а главный тренер олимпийской сборной Хавьер Маскерано и вовсе решил не стесняться в выражениях.





Хавьер Маскерано главный тренер олимпийской сборной Аргентины по футболу Матч с Марокко – это самый большой цирк, который я видел в своей жизни.

Аргентинская сборная по футболу угодила и в еще одну неприятную историю – у одного из игроков Тьяго Альмады во время тренировки украли кольца и часы, рассказал Маскерано.

"Организаторы Игр просят у нас удостоверение на все, но потом происходят такие вещи", – процитировал тренера портал TyC Sports.

Однако если аргентинцы попали в "дружелюбную" атмосферу уже на самом турнире, то добравшиеся до Игр россияне столкнулись с ней задолго до старта. Международный олимпийский комитет (МОК) ввел для представителей нашей страны жесткие критерии отбора, проверяя с подачи украинских чиновников причастность атлетов к вооруженным силам и поддержкe постов об СВО в соцсетях. В итоге до Парижа допустили 15 россиян, которые будут выступать в нейтральном статусе. Кстати, отказано было не только атлетам из России, но и некоторым журналистам.

К слову, официально Олимпиаду в России не покажут впервые за 40 лет: телеканалы и стриминги по разным причинам отказались выкупать права. Поэтому следить за соревнованиями можно на официальном сайте Игр либо через сторонние трансляции в интернете.

Готовы?

Одной из главных проблем предстоящих игр стала Сена: в реку, которая задействована в ряде соревнований, годами сливали нечистоты. На то, чтобы привести ее в порядок, потратили примерно 1,4 миллиарда евро, но сомнения в безопасности заплывов все равно остались. Чтобы их развеять, в воду пришлось лезть местным чиновникам. Одна из них – министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера – затем рассказала в эфире одной из местных радиостанций, что чувствует себя прекрасно, однако, по неофициальной информации, брала больничный якобы из-за дизентерии.

Поплавать до Игр обещал и Эммануэль Макрон, однако спустя время в пресс-службе президента Франции призвали не ждать ничего подобного в ближайшее время.

"Он (Макрон. – Прим. ред.) не говорил, что собирается плавать до Олимпийских игр. Он говорил, что пойдет плавать, и всегда демонстрировал уверенность в этом", – сказано в заявлении.

Заплывы тех чиновников, которые все же решились искупаться, в итоге не впечатлили олимпийскую чемпионку по плаванию на открытой воде Шарон ван Раувендал.





Шарон ван Раувендал олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Я приму небольшую дозу антибиотиков в качестве профилактической меры за несколько дней, что поможет предотвратить диарею.

И, видимо, она опасается не зря: Лионель Шейлюс, представитель пресс-службы неправительственной организации Surfrider Foundation, которая проводила анализ воды в Сене на наличие опасных бактерий, заявил ТАСС, что местные власти отказали им в новых замерах до начала Олимпиады. Прежние же, по данным специалистов этой структуры, показывали предельные значения опасных микроорганизмов.

Но проблемы испытают на себе не только некоторые спортсмены. Неудобства уже чувствуют местные жители и туристы: по данным СМИ, в городе из соображений безопасности установили 44 тысячи решетчатых ограждений. Судя по кадрам из соцсетей, заборы поставили даже вплотную к летним верандам кафе.

"Все это похоже на тюрьму", – пожаловался один из туристов журналистам RMC Sport.

Преступники и "преступники"

За сборную Нидерландов по пляжному волейболу в Париже выступит 29-летний педофил: Стивен ван де Вельде в 2014 году познакомился с 12-летней британкой, через некоторое время прилетел к ней на родину, где напоил ее алкоголем и совратил. По данным СМИ, спортсмен знал о ее возрасте. По британским законам абсолютно любой половой контакт с несовершеннолетней, с ее согласием или без, считается изнасилованием. Мужчину приговорили к четырем годам тюрьмы, однако он вышел из тюрьмы досрочно. Девушка же впоследствии столкнулась с серьезными психологическими проблемами.

Узнав об участии ван де Вельде, которому спортивные власти Нидерландов дали второй шанс ради усиления сборной, активисты создали петицию с требованием отстранить его от соревнований – она набрала более 20 тысяч голосов. Недовольство на условиях анонимности выразили и некоторые участники Игр. Но вместо запрета на участие волейболиста лишь отселили от других атлетов подальше от посторонних глаз.

Глава МОК Томас Бах в беседе с журналистами от скандала открестился.





Томас Бах глава МОК Это вопрос Национального олимпийского комитета Нидерландов. Они принимают решение. Я не имею личной позиции по данному вопросу.

Секс-скандал, но другого рода произошел с легкоатлеткой сборной Кипра Еленой Куличенко, которая до 2021 года выступала за Россию. У девушки, выбранной знаменосцем на церемонии открытия, нашли аккаунт с пикантными фото и видео на ресурсе для взрослых. Спортивные власти Кипра якобы потребовали от Куличенко удалить страницу, но она отказалась. По словам адвокатов спортсменки, там вообще изображена не она – якобы все "сгенерировали нейросети".

Сама Куличенко в соцсетях назвала всю историю фейком, а ее брат Владимир в беседе с ИА "Регнум" заявил, что это попытка Запада выбить спортсменку из равновесия.

"Я не знаю, видели вы или нет, но главная конкурентка в дисциплине, где будет выступать Елена, – гражданка Украины Магучих, которая против российских спортсменов. Ее победа – это имиджевый момент для Запада", – сказал Владимир.

Кроме того, и сами организаторы "постарались", чтобы сделать участников Игр "преступниками": все из-за фотографий, которые прикрепили к профилям атлетов на официальном сайте. К примеру, российского теннисиста Даниила Медведева в Сети приняли за "члена русской мафии", а многих других – "за жуткого водителя такси, которого вы видите в три часа ночи".

Но, безусловно, на любой Олимпиаде, кроме скандалов, находится место для героизма. Яркий пример тому – австралийский игрок сборной по хоккею на траве Мэтью Доусон: ради выступления на Играх ампутировал часть безымянного пальца правой руки, который до этого сломал. От варианта с гипсом спортсмен отказался, так как восстановление заняло бы слишком много времени. Операция, по его словам, была единственной возможностью точно попасть в Париж.



