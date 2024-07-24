МИД РФ призвал находящихся в Париже во время ОИ россиян проявить бдительность

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Министерство иностранных дел РФ призвало россиян, которые будут находиться в Париже во время Олимпийских игр, проявлять бдительность. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Следует иметь в виду, что в настоящее время во Франции существуют серьезные риски с точки зрения личной безопасности граждан. Это высокий уровень террористической угрозы, неблагоприятная криминогенная обстановка, развернутая официальными властями страны масштабная русофобская кампания в средствах массовой информации. <…> Мы рекомендуем российским гражданам и соотечественникам проявлять и повышенную бдительность, и осторожность, в том числе ввиду дискриминационного подхода организаторов Олимпийских игр к российским спортсменам, журналистам, болельщикам", – сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что в случае происшествий российские дипломаты будут принимать меры для защиты прав и интересов граждан. При возникновении ЧС россияне смогут обратиться к диппредставительству РФ по круглосуточному номеру для экстренной связи, который указан на сайте посольства России во Франции.

Олимпиада во Франции пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе при соблюдении некоторых критериев. Для россиян также согласовали специальные флаг и гимн.

На Игры допущены 15 российских спортсменов: теннисисты Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина, каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко, пловец Евгений Сомов, велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица, а также Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.

Между тем Франция отказала некоторым журналистам из России в возможности освещать Олимпийские игры. В свою очередь, в российском диппредставительстве назвали отказ Парижа в аккредитации СМИ из РФ на освещение Игр нарушением принципов свободы прессы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что французские власти нарушают обязательства перед ОБСЕ, отказывая журналистам в праве освещать Игры.