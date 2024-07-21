Франция запретила некоторым российским журналистам освещать Олимпиаду

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Французские власти отказали некоторым журналистам из РФ в возможности освещать Олимпийские игры. Об этом сообщает издание Le Journal du Dimanche со ссылкой на главу МВД страны Жеральда Дарманена.

Вместе с тем Париж допустил присутствие россиян, которые работают в Международном олимпийском комитете (МОК).

В общей сложности из около 960 тысяч досье в допуске к работе на Олимпиаде отказ получили чуть более 4,3 тысячи человек. Как утверждает Дарманен, в их числе оказалось небольшое количество "шпионов" из России, Белоруссии и других стран. По его словам, они могли подключиться к местным сетям и устраивать кибератаки.

Кроме того, спецслужбы выявили 19 человек из списка о "Предотвращении радикализации террористической направленности" и 139 человек, представляющих угрозу безопасности государства.

Тем не менее, подчеркнул министр, Париж пока не видит конкретных угроз в отношении Олимпийских игр и намерен придерживаться изначального плана проведения церемонии открытия с речным парадом по Сене.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для таких спортсменов также согласовали специальные флаг и гимн.

На Игры допущены 15 российских спортсменов: теннисисты Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина, каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко, пловец Евгений Сомов, велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица, а также Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.