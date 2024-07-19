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Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о начале олимпийского перемирия. Об этом сказано в заявлении организации в соцсети X.

Таким образом, период олимпийского перемирия будет отсчитываться с 19 июля (за неделю до старта Олимпиады) по 15 сентября (через неделю после завершения Паралимпийских игр).

В заявлении организации сказано, что Игры, которые пройдут в Париже в 2024 году, будут напоминанием, что все страны могут существовать на планете как единое целое.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для таких спортсменов также согласовали специальные флаг и гимн.

На Игры допущены 15 российских спортсменов: теннисисты Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина, каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко, пловец Евгений Сомов, велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица, а также Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.

