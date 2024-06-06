Чернышенко: российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024

Фото: ТАСС/ABACA/Lafargue Raphael

Российские спортсмены примут участие в Олимпийских играх в Париже, не боясь нарушить закон РФ. Они уже получили 49 лицензий в семи видах спорта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Общероссийские спортивные федерации самостоятельно принимали решение об участии в Играх и в отборе на них. В итоге наши и белорусские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе", – указал он.

Как подчеркнул вице-премьер, россиянам выдали лицензии на участие в велоспорте-шоссе, тхэквондо, теннисе, прыжках на батуте, гребле на байдарках и каноэ, спортивной борьбе и дзюдо. По словам Чернышенко, 10 июня завершится розыгрыш лицензий в теннисе.

"В итоге их количество, которое могут получить наши спортсмены, может как увеличиться, так и уменьшиться", – добавил Чернышенко.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для подобных атлетов, помимо прочего, утвердили специальные флаг и гимн.

Ранее Федерация дзюдо России сообщила, что чемпион мира 2023 года по дзюдо в весовой категории свыше 100 килограммов Инал Тасоев и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в весе до 70 килограммов Мадина Таймазова вошли в состав сборной на Олимпиаду. Всего в составе сборной РФ по дзюдо включены 12 человек.

