Захарова прокомментировала новые правила допуска тяжелоатлетов РФ к турнирам

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Новые правила допуска тяжелоатлетов из России и Белоруссии к турнирам, представленные Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF), являются проявлением антироссийского курса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Расцениваем появление таких требований как очередное проявление диктуемого прозападной конъюнктурой антироссийского курса", – цитирует дипломата ТАСС.

12 мая стало известно, что исполнительный комитет IWF допустил российских и белорусских спортсменов до состязаний в нейтральном статусе.

Уточняется, что перечень условий будет состоять из квалификационных критериев, которых должны придерживаться атлеты России и Белоруссии. Так, россияне должны будут выступать в форме однотонного серого цвета без национальной символики, а также не высказывать поддержу спецоперации.