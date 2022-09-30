Глава МОК призвал вернуть на турниры россиян, которые не поддерживают спецоперацию

Фото: olympics.com

Глава МОК Томас Бах призвал допустить к международным соревнованиям россиян, которые не поддерживают спецоперацию на Украине. Об этом пишет Corriere della Sera.

"Военные действия были начаты точно не российскими спортсменами. Те, кто дистанцировался, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом", – сказал он.

Однако Бах объяснил, что это будет сложно, поскольку некоторые страны отказывают гражданам РФ в визах, а другие – запрещают своим спортсменам соревноваться с россиянами.

"Наша миротворческая миссия дает сбои, и в этом конфликтном контексте сейчас расплачиваются российские и белорусские спортсмены. Спорт все чаще становится поводом для политического возмездия", – резюмировал он.

Ранее Международная федерация санного спорта приняла решение о продлении отстранения российских спортсменов от соревнований.

До этого глава МОК Томас Бах заявил, что организация не планирует менять рекомендации о недопуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

В свою очередь, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин сказал, что Москве пора начинать действовать активно, чтобы российские спортсмены не теряли соревновательный дух.



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