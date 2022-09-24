Международная федерация санного спорта продлила отстранение спортсменов из РФ

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Международная федерация санного спорта приняла решение о продлении отстранения российских спортсменов от соревнований, сообщается на сайте организации.

"Из соображений безопасности спортсменов было принято решение временно отстранить российских атлетов и персонал от участия в мероприятиях под эгидой FIL", – говорится в сообщении.

Федерация продолжит следить за событиями.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что организация не планирует менять рекомендации о недопуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Член комитета Госдумы по по физической культуре и спорту Борис Пайкин сказал, что Москве пора начинать действовать активно, чтобы российские спортсмены не теряли соревновательный дух.

