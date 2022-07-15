Федерация бобслея отстранила россиян от соревнований на неопределенный срок

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Спортсменов из России на неопределенный срок отстранили от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), сообщается на сайте организации.

Уточняется, что данная мера будет действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики минимум до ноября 2022 года.

