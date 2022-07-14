ISU подтвердил перенос российского этапа Гран-при по фигурному катанию в финский Эспоо

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Международный союз конькобежцев подтвердил перенос российского этапа Гран-при по фигурному катанию в Эспоо в Финляндии, говорится на сайте ISU.

Гран-при в Финляндии состоится с 25 по 27 ноября.

Серия Гран-при этого года будет включать в себя 6 этапов. Она откроется 21 октября турниром Skate America, заключительные соревнования пройдут с 8 по 11 декабря в итальянском Турине.

В конце апреля ISU отменил российский этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/23. Также было принято решение отменить международные соревнования России и Белоруссии до дальнейшего уведомления.

В Международном союзе конькобежцев отмечали, что организация продолжит следить за ситуацией на Украине и принимать решения в соответствии с дальнейшим развитием событий.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.