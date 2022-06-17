Глава ФФККР заявил о возможности участия зарубежных фигуристов вне конкурса в стартах в РФ

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Фигуристы из других стран смогут принимать участие в соревнованиях на территории России только вне конкурса, сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

"На любые международные соревнования нужно получать разрешение ISU, которое мы не получим. Поэтому участие зарубежных спортсменов в российских турнирах будет возможно только вне конкурса, и то в том случае, если они будут представлять не свою страну, а какой-либо клуб и если соревнования будет проводить не федерация, а клуб", – цитирует его РИА Новости.

Коган отметил, что РФ готова у участию зарубежных фигуристов, "если они согласятся на такие непростые условия".

В конце апреля ISU отменил российский этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/23. Также было принято решение отменить международные соревнования России и Белоруссии до дальнейшего уведомления. В Международном союзе конькобежцев отмечали, что организация продолжит следить за ситуацией на Украине и принимать решения в соответствии с дальнейшим развитием событий.

