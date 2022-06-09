Путин поручил обеспечить проведение коммерчески привлекательных спортивных турниров

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил обеспечить проведение коммерчески привлекательных открытых спортивных турниров с участием иностранцев. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.
Путин также поручил определить объем и источники финансирования этих соревнований, предусмотрев возможность установления денежных вознаграждений российским и иностранным участникам. Доклад по этому вопросу необходимо предоставить к 30 июня.
"Правительству РФ совместно с Госдумой обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих направление общероссийскими спортивными федерациями целевых отчислений от азартных игр на развитие массового спорта, а также увеличение доли таких целевых отчислений, направляемых на развитие детско-юношеского спорта", – говорится в сообщении.
Поручение необходимо исполнить до 30 декабря 2022 года.
Кабмину также поручили представить предложения о целесообразности усиления централизации управления в спорте. Правительству также необходимо будет совместно с региональными властями принять меры для повышения заинтересованности граждан в выполнении нормативов ГТО. Путин поручил и увеличить количество ступеней и возрастных групп в структуре ГТО.
Доклад по вопросу необходимо представить до 1 мая 2023 года.
Ранее сообщалось, что конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) повысит минимальный возраст фигуристов для допуска на взрослые соревнования в следующих сезонах. Так, в сезоне-2023/24 принимать участие в соревнованиях смогут спортсмены от 16 лет, а в сезоне-2024/25 возрастной порог будет увеличен до 17 лет.
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