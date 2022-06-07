Роднина оценила поднятие возрастного ценза в фигурном катании

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Повышение возрастного ценза для участия в соревнованиях по фигурному катанию поспособствует улучшению здоровья спортсменов, заявила депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Об этом сообщает RT.

"Мне кажется, что это принесет чуть больше здоровья в плане спортсменов", – сказала она.

По словам Родниной, повышение минимального возраста для участия в соревнованиях может оказаться катастрофой только для детей, которые не знают, чем заняться после наступления 15-летия.

"Российские фигуристы и почти в 30 лет занимали призовые места. Почему мы забываем Машу Бутырскую? Нашу первую чемпионку мира. Что вы так уперлись в эти 15 лет? Это что, катастрофа?" – отметила Роднина.

7 июня конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о повышении минимального возраста фигуристов для допуска на взрослые соревнования. Так, в сезоне-2023/24 принимать участие в соревнованиях смогут спортсмены от 16 лет, а в сезоне-2024/25 возрастной порог будет увеличен до 17 лет.

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет.