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15:17

Медведева выступила против повышения возрастного ценза в фигурном катании

спорт

15:17

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Фото: ТАСС/Paul Kitagaki Jr.

Поднимать возрастной ценз в фигурном катании не нужно. В этом убеждена двукратный серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане и двукратная чемпионка мира в одиночном фигурном катании Евгения Медведева.

В интервью каналу Марии Командной на YouTube спортсменка напомнила, что уже в 15 лет сама выиграла "все, что можно". "Стою и смотрю на девочек, которые делают более сложные элементы, чем делала я, и понимаю, что они двигают спорт вперед. Поэтому я не считаю, что здесь нужно что-то менять", – сказала Медведева.

Сейчас участниками взрослых соревнований могут стать фигуристы, достигшие 15 лет. Как показывает практика, в этом возрасте большинство спортсменов находятся на пике. Сложные элементы легче даются юным фигуристкам. А вот спортсменки 16 и 18 лет, преодолевшие период взросления, быстрее набирают вес и чаще теряют прыжковую технику.

Подтверждением этому служат выступления 14-летних Анны Щербаковой и Александры Трусовой, выигравших золото и серебро на взрослом чемпионате России. Бронзу взяла 15-летняя Алена Косторная. Все они в нынешнем сезоне не могут выступать на чемпионатах Европы.

Видя, как перестраиваются тела юных фигуристов, ряд экспертов призывают не допускать их на взрослые соревнования и поднять возрастной ценз до 18 лет.

"Перестройка, конечно, есть. Но самое главное, это то, как ты к этому относишься. Если тебя запугивают, что у тебя все посыпется, и ты будешь сидеть и думать об этом, то, конечно, все посыпется", – добавила Медведева, подчеркнув важность поддержки со стороны тренера.

Ранее 13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова оказалась в центре скандала. В соцсетях она написала, что для стабильных выступлений спортсменам необходим "правильный" допинг. Ее слова проверят специалисты РУСАДА.

спорт

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