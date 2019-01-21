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14:34

13-летнюю фигуристку проверят после поста о "правильном" допинге

спорт

14:34

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Слова 13-летней российской фигуристки Анастасии Шаботовой о пользе "правильного" допинга проверят специалисты РУСАДА.

Глава организации Юрий Ганус пообещал, что с юной спортсменкой проведут дополнительные профилактические беседы. "Главное – мы все вместе должны внедрить в стране культуру нетерпимости к допингу", – цитирует "Спорт-Экспресс" Гануса.

Шаботова опубликовала пост в социальной сети Instagram. "Как выступать стабильно? Пьешь много допинга и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо "правильный" допинг пить", – отметила спортсменка.

По информации открытых источников, Шаботова с сезона 2017/18 занимается в спортивной школе "Снежные барсы". Ранее она тренировалась в СШОР "Москвич". Фигуристка выступает в Кубке России в категории "кандидаты в мастера спорта".

Ранее сообщалось, что WADA вынесет решение по Российскому антидопинговому агентству 22 января. Зарубежные эксперты, которые приезжали в Москву, подготовили свои рекомендации. Ранее им предоставили доступ к данным о допинг-пробах. Это было главным условием восстановления российского агентства во всемирной организации.

спорт

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