Эксперты WADA завершили работу в московской лаборатории

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Эксперты WADA, которые работали в московской антидопинговой лаборатории над извлечением данных, завершили свою миссию и уже покинули страну.

"Группа экспертов в составе трех человек успешно извлекла данные московской антидопинговой лаборатории", – говорится в релизе антидопингового агентства.



WADA successfully retrieves data from Moscow Laboratory: https://t.co/Mi3CJTcwqJ — WADA (@wada_ama) 17 января 2019 г.

Предоставление доступа к допинг-пробам российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории, было главным условием восстановления в правах Российского антидопингового агентства – РУСАДА.

РУСАДА признали не соответствующей кодексу WADA в 2015 году после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

20 сентября 2018 года WADA полностью восстановило статус РУСАДА. В ноябре и декабре эксперты WADA дважды посетили московскую лабораторию, однако не смогли извлечь базу данных, поскольку их оборудование не прошло сертификацию в соответствии с российскими законами. 9 января с новым визитом в Москву вновь прибыли три представителя WADA. На следующий день они приступили к работе в лаборатории.



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Исполком WADA примет решение по РУСАДА 22 января.