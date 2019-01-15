Россия выполнила условия WADA

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Все условия, выдвинутые Всемирным антидопинговым агентством для восстановления в правах РУСАДА, были выполнены. Такое заявление сделал помощник президента РФ, зампред совета при президенте по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин, передает РИА Новости.

В частности, российская сторона обеспечила экспертам WADA доступ к московской антидопинговой лаборатории.

20 сентября минувшего года исполком WADA восстановил полноправный статус РУСАДА. Организация была лишена его в ноябре 2015 года. До 31 декабря Россия должна была открыть доступ к антидопинговой лаборатории в столице.

Из-за вопроса с оборудованием, который используется для извлечения данных, зарубежные эксперты не сумели завершить работу в установленный срок. 9 января с новым визитом в Москву прибыли три представителя WADA. На следующий день они приступили к работе в лаборатории. Вынести решение по статусу РУСАДА Всемирное антидопинговое агентство должно 22 января.

