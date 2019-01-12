WADA вынесет решение по статусу РУСАДА 22 января

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Исполком Всемирного антидопингового агентства примет решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 22 января. Об этом сообщили в пресс-службе WADA.

"Исполком WADA 22 января обсудит рекомендации комитета по соответствию относительно статуса РУСАДА", − цитирует сообщение организации ТАСС. Отмечаются, что прежде исполком очень тщательно изучит рекомендации комитета по соответствию, которые им должны предоставить не позднее 17 января. На основе этих данных 22 января, после телефонной конференции, WADA "публично озвучит решение исполкома", пояснили в пресс-службе.

7 января стало известно, что эксперты WADA вновь посетят Москву 9 января. чтобы получить базу данных московской антидопинговой лаборатории. 10 января глава Минспорта РФ Павел Колобков сообщил, что представители агентства уже приступили к работе в Москве.

По решению исполкома WADA, РУСАДА до 31 декабря 2018 года должна была предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории, чтобы вернуть себе статус, отнятый в ноябре 2015 года. В декабре команда экспертов WADA прибыла в Москву, однако, завершить работу в установленный срок специалисты агентства не смогли из-за вопроса с оборудованием, которое используют для извлечения данных. В связи с этим 1 января глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал WADA снова лишить Россию статуса соответствия.