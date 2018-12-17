Специалисты WADA прибыли в Москву для работы с данными лаборатории

Специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибыли в Москву для работы с данными лаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе WADA.
Как передает ТАСС, эксперты проведут проверку допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, которые хранятся в бывшем здании московской лаборатории. Предположительно, извлечение данных может занять три дня.
Это уже второй визит представителей WADA в Москву. Первый состоялся 28 ноября. Тогда специалисты агенства обсудили с российскими властями дальнейшую работу по анализу данных лаборатории.
Ранее WADA признало, что новый корпус Национальной антидопинговой лаборатории МГУ соответствует всем нормам. Эксперты агентства посетили новый корпус и отметили, что лаборатория удовлетворяет всем критериям и может забирать на анализ кровь. В связи с этим WADA продлила лицензию антидопинговой лаборатории МГУ.
В сентябре WADA восстановило в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Решение принято большинством голосов исполкома. Глава WADA Крэйг Риди заявил, что у России есть испытательный срок – до конца года страна должна предоставить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Если этого сделано не будет, РУСАДА вновь лишат статуса.
Изоляция отечественного спорта длилась три года. В 2015 WADA признала, что российское агентство не соответствует кодексу международной организации после допингового скандала в российской легкой атлетике.
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