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17 декабря, 21:14

Специалисты WADA прибыли в Москву для работы с данными лаборатории

спорт

17 декабря, 21:14

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Фото: АР/Felipe Dana

Специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибыли в Москву для работы с данными лаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе WADA.

Как передает ТАСС, эксперты проведут проверку допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, которые хранятся в бывшем здании московской лаборатории. Предположительно, извлечение данных может занять три дня.

Это уже второй визит представителей WADA в Москву. Первый состоялся 28 ноября. Тогда специалисты агенства обсудили с российскими властями дальнейшую работу по анализу данных лаборатории.

Ранее WADA признало, что новый корпус Национальной антидопинговой лаборатории МГУ соответствует всем нормам. Эксперты агентства посетили новый корпус и отметили, что лаборатория удовлетворяет всем критериям и может забирать на анализ кровь. В связи с этим WADA продлила лицензию антидопинговой лаборатории МГУ.

В сентябре WADA восстановило в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Решение принято большинством голосов исполкома. Глава WADA Крэйг Риди заявил, что у России есть испытательный срок – до конца года страна должна предоставить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Если этого сделано не будет, РУСАДА вновь лишат статуса.

Изоляция отечественного спорта длилась три года. В 2015 WADA признала, что российское агентство не соответствует кодексу международной организации после допингового скандала в российской легкой атлетике.

спорт

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