Минспорт ожидает экспертов WADA 9 января

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Минспорт РФ ожидает экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 января. Они прибудут в Москву за базой данных столичной антидопинговой лаборатории, сообщил министр спорта Павел Колобков.

По словам министра, "за последние три месяца совместно с WADA, РУСАДА и следственным комитетом России была проведена большая организационная работа по предоставлению данных московской лаборатории". Сторонам предстояло согласовать множество процедурных вопросов и в частности, утвердить перечень используемого в лаборатории оборудования. "На данный момент все технические вопросы урегулированы. И мы ждем приезда экспертов, чей визит планируется 9 января", − заявил Колобков.

Представители WADA также подтвердили, что эксперты агентства вновь посетят Москву 9 января. чтобы получить базу данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

20 сентября 218 года исполком Всемирного антидопингового агентства восстановил статус РУСАДА, которого организация лишилась в ноябре 2015 года. По решению исполкома WADA, Россия до 31 декабря должна была предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.

В декабре команда экспертов WADA прибыла в Москву, однако, завершить работу в установленный срок специалисты агентства не смогли из-за вопроса с оборудованием, которое используют для извлечения данных. В связи с этим 1 января глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал WADA снова лишить Россию статуса соответствия.