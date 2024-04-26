Психолог Булгакова: в переполненном автобусе лучше садиться на место у окна

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В переполненном городском автобусе следует выбирать место у окна. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога Екатерину Булгакову.

"Можно положить голову на окно или раму, давая шее отдохнуть, плюс на вас не навалится пассажир в проходе", – рассказала она.

Если же все места в автобусе заняты, лучше встать у стенки или у окна с перилами. Благодаря нагрузке на вспомогательные детали снизится нагрузка на ноги, отметила Булгакова.

Стоять у выхода психолог не рекомендовала. Она также напомнила о необходимости снимать рюкзак со спины в городском транспорте.

Ранее стало известно, что число электробусов в Москве превысило 1,6 тысячи. В парки Мосгортранса за 3 месяца поступило почти 200 новых электробусов, а до конца 2024 года власти ожидают прибытия еще примерно 600 единиц транспорта.

