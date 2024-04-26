Бесплатные маршруты наземного транспорта запустят в Вербное воскресенье в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Бесплатные маршруты наземного транспорта будут запущены в столице 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Как он утверждает, автобусы 28 апреля будут курсировать от 20 станций метро и МЦД до 15 кладбищ. Кроме того, заммэра предупредил, что свыше 30 маршрутов будут осуществлять перевозку пассажиров с 09:00 до 19:00.

"В Вербное воскресенье по поручению Сергея Собянина мы организуем комфортную перевозку москвичей. Быстрые, безопасные и удобные поездки будут совершаться на 700 автобусах", – добавил Ликсутов.

Он также уточнил, что сотрудники Центра обеспечения мобильности будут дежурить на станциях метро и помогут разобраться гражданам, как добраться до кладбищ.

Ранее в департаменте транспорта Москвы напомнили, что движение транспорта будет временно перекрыто на нескольких улицах в центре и на юго-востоке Москвы 26 апреля из-за репетиции парада Победы. Также москвичей предупредили, что на некоторых участках парковка будет запрещена до 27 апреля.

