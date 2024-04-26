Дептранс напомнил о перекрытиях в районе Пушкинской площади 26 апреля из-за ММКФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В связи с проведением Московского Международного кинофестиваля в районе Пушкинской площади в пятницу, 26 апреля, временно закроют движение для транспорта. Соответствующее напоминание опубликовано в телеграм-канале Дептранса.

Движение будет перекрыто:



в Большом Путинковском переулке от Нарышкинского проезда до Тверской улицы;

на Пушкинской площади от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара;

на улице Малой Дмитровке от Успенского переулка до Большого Путинковского переулка.

Уточняется, что ограничения будут действовать с 14:30 26 апреля до 01:00 27-го числа.

Кроме того, на территориях Большого Путинковского переулка и Пушкинской площади закроют парковку до окончания мероприятия.

Ранее в пресс-службе Дептранса сообщили об ограничении движения на нескольких улицах в центре и на юго-востоке Москвы 26 апреля из-за репетиции парада Победы. Проезд для водителей будет перекрыт на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади с 16:30 до 19:00. Кроме того, с 17:30 до завершения репетиции нельзя будет осуществлять движение на некоторых центральных набережных.