Собянин: на майских праздниках парковка в Москве будет бесплатной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На майских праздниках парковка в Москве будет бесплатной, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник подчеркнул, что это коснется всех улиц без исключения 29 и 30 апреля, а также 1, 9, 10 и 11 мая.

"Оплачивать парковку 12 мая нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме", – добавил Собянин.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что жителей и гостей Москвы ожидает всплеск тепла и температура до 20 градусов на майских праздниках.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды сообщили, что патрулирование особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Москве будет усилено в майские праздники.