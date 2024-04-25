25 апреля, 07:18Мэр Москвы
Собянин: на майских праздниках парковка в Москве будет бесплатной
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
На майских праздниках парковка в Москве будет бесплатной, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Градоначальник подчеркнул, что это коснется всех улиц без исключения 29 и 30 апреля, а также 1, 9, 10 и 11 мая.
"Оплачивать парковку 12 мая нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме", – добавил Собянин.
Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что жителей и гостей Москвы ожидает всплеск тепла и температура до 20 градусов на майских праздниках.
В департаменте природопользования и охраны окружающей среды сообщили, что патрулирование особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Москве будет усилено в майские праздники.
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