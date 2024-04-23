Синоптик Шувалов: очередной всплеск тепла придет в Москву на майских праздниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей и гостей Москвы ожидает всплеск тепла и температура до 20 градусов на майских праздниках. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, до конца текущей недели прогнозируются дожди, однако в выходные дни, 27 и 28 апреля, осадки прекратятся.

"В декадном прогнозе погоды, который длится до 2 мая и размещен на сайте Гидрометцентра, положительная аномалия до 2–4 градусов наблюдается практически на всей европейской территории, за исключением северо-запада и севера", – рассказал синоптик.

Как объяснил метеоролог, в средней полосе 25 и 26 апреля столбики термометров повысятся до 17–22 градусов, 27 и 28 апреля произойдет небольшое понижение до 14–15 градусов, а с началом новой недели снова начнется повышение температуры.

"Это что касается Москвы, Тулы, Рязани, Владимира, Твери и Калуги. В центральной части четверг – пятница с дождями, суббота – воскресенье без дождей. Затем, скорее всего, без дождей и на майские выходные", – сказал собеседник издания.

Шувалов добавил, что в Санкт-Петербурге к майским праздникам прогнозируется от 18 до 20 градусов. На юге страны к концу недели также будет резкий всплеск тепла до 35 градусов, однако в длинные выходные значения опустятся до 10–15 градусов, продолжил синоптик.

Он указал, что в Краснодарском крае температура составит от 30 до 35 градусов, позже она снизится до 20–25 градусов.

"На побережье, в курортной зоне все-таки море, оно еще не прогрелось – температура не превышает 15 градусов, поэтому около него будет немножко прохладнее – около 20 градусов", – подытожил метеоролог.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал о погоде в Москве до конца недели, пообещав горожанам очередную волну потепления. По его данным, осадков 24 апреля не ожидается, а воздух прогреется до 16 градусов. В четверг, пятницу и субботу ожидается 17...22, но появится вероятность небольших дождей.

