Синоптик Вильфанд: новый южный циклон пройдет западнее Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Новый южный циклон пройдет западнее Москвы и затронет только новые регионы РФ, а центре европейской части страны похолодает на 5 градусов, но в целом температура будет на 3–4 градуса выше нормы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцетра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, южный циклон пройдет фактически по западной границе РФ, поэтому его влияние будет сглаженным. Вильфанд уточнил, что он затронет только ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, где прогнозируются сильный дождь, гроза и ветер до 18 метров в секунду.

Синоптик добавил, что циклон начнет выходить 23 апреля. В этот день в Москве столбики термометров понизятся на 5 градусов, до 12–14 градусов днем, существенных осадков не прогнозируется. В ночь на 24 апреля прогнозируется 1–3 градуса, а в Подмосковье – до минус 1.

"И все, в последующем начнется уже повышение температуры. Циклон уйдет на север, минуя нашу страну, на север Балтики. Дальше совершенно комфортная погода", – пообещал метеоролог.

По его словам, днем 24 апреля в Москве значения поднимутся до 14–16 градусов, а 25 апреля – до 15–20 градусов. Вильфанд добавил, что погода в пятницу, 26 апреля, ожидается очень теплой. Ночью термометры покажут 10–12 градусов, а днем – 16–21 градус.

"Хорошая предмайская неделя", – сказал он.

Вместе с тем метеоролог Александр Шувалов рассказал, что начало этой недели в столице будет прохладным, однако в выходные придет тепло. В понедельник, 22 апреля, температура поднимется до 18 градусов, а 23 апреля она уже опустится до 12–14 градусов. В четверг, 25 апреля, в город вновь вернется теплая погода со значениями до 20 градусов, указал он.

"В выходные нас будет ждать теплая погода. Также не стоит упускать повышение атмосферного давления в среду и в субботу, отметка превысит климатическую норму" – сообщает телеканал "360" со ссылкой на синоптика.

Ранее замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков сообщил, что на этой неделе Москва попадает в теплый сектор очередного южного циклона. Далее пройдет холодный фронт. В связи с этим в понедельник, 22 апреля, в столице будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь и порывистый ветер до 17 метров в секунду.

