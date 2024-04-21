Синоптик Тишковец предупредил об усилении ветра и скоротечных ливнях в Москве 22 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Усиление ветра и скоротечные ливни прогнозируются в столице в понедельник, 22 апреля, предупредил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник Центральная Россия окажется на орбите влияния балканского циклона, из-за чего в небе до 8 километров вырастут башенки кучево-дождевых облаков, сопровождаемых скоротечными ливнями с вероятностью мозаичных гроз и порывами ветра до 15 метров в секунду", – передает РИА Новости его слова.

В ночное время столбики термометров будут на уровне 8–13 градусов, днем температура будет колебаться в диапазоне 13–18 градусов, добавил синоптик.

Он отметил, что в ночь на 23 апреля похолодает – ожидается от 3 до 8 градусов. Днем возможны небольшие дожди, термометры будут показывать от 9 до 14 градусов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что температурный фон в столичном регионе может на 1–2 градуса превысить норму в последние выходные месяца.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что во второй половине недели температура в Москве может вырасти до 19 градусов.

