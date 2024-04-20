Синоптик Позднякова: температура в Москве в конце апреля превысит норму на 1–2 градуса

Фото: Москва 23/Лидия Широнина

Температурный фон в Москве и области может на 1–2 градуса превысить норму в последние выходные месяца. О погоде в конце апреля рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Что касается температуры, то ночи станут теплее, в пределах 5–10 градусов, и днем воздух будет прогреваться до 15–18 градусов. Средняя суточная температура воздуха ожидается выше нормы на 1–2 градуса", – говорится в ее телеграм-канале.

По словам Поздняковой, также ожидается повышение атмосферного давления. Затяжных дождей при этом не будет, прогнозируются солнечные дни, резюмировала синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что температура во второй половине следующей недели в Москве может вырасти до 19 градусов.

Как отметил специалист, несмотря на потепление, в ночь на 24 апреля есть вероятность похолодания до 0 градусов. Это связано с приходом в регион антициклона, однако Шувалов считает, что заморозков, скорее всего, не будет.

