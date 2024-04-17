Мокрый снег ожидается в Москве в ночь на 20 и 21 апреля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В столице в ночь на 20 и 21 апреля ожидается понижение температуры до нуля и мокрый снег. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает "Интерфакс".

"Завтра (18 апреля – Прим. ред.) прогнозируется хорошо выраженный процесс, который в синоптической метеорологии называется "выход южного циклона", – прокомментировал метеоролог.

По словам Вильфанда, 18 апреля во второй половине дня прогнозируется сначала небольшой дождь, затем более интенсивный, а ночью сильный ливень. За ночь может выпасть от 10 до 15 миллиметров осадков, что составляет около трети месячной нормы.

Синоптик уточнил, что днем 19 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 16–21 метра в секунду. В ночь на 20 и 21 апреля температуры будут от нуля до 5 градусов тепла.

В понедельник, 22 апреля, в столице ожидается кратковременное потепление. Вильфанд подчеркнул, что, хотя в Москве по сравнению с прошлой неделей более низкая температура, она все равно выше нормы на 1–3 градуса.

"Нельзя сказать, что она холодная, нет, она нормальная, весенняя. И доказательство этому то, что появилась зелень на деревьях – на 10–12 дней раньше времени появились листочки", – заключил метеоролог.

Ранее москвичей предупредили о сильном ветре 19 апреля. В пятницу в Москве будет действовать желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра будут достигать 16–21 метра в секунду.