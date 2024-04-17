Желтый уровень погодной опасности из-за ветра объявлен в Москве на 19 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Сильный ветер ожидается в столице в пятницу, 19 апреля. В этот день в городе будет действовать желтый уровень погодной опасности. Соответствующая информация появилась на сайте Гидрометцентра.

"Ветер, период предупреждения – с 09:00 до 21:00 19 апреля. Порывы (будут достигать. – Прим. ред.) 16–21 метра в секунду", – уточнили в ведомстве.

Кроме того, во всем столичном регионе желтый уровень опасности объявлен с вечера 18 апреля из-за прогнозируемых дождя и грозы. Он будет в силе до утра 19 апреля.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отметил, что дождливая погода будет преобладать в Москве до конца рабочей недели, а в выходные осадки прекратятся.

По словам синоптика Александра Ильина, самым холодным днем на этой неделе будет 19 апреля. Он предупредил, что температура понизится до 6–11 градусов.

