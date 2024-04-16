Синоптик Ильин назвал самый холодный день в Москве на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Самым холодным днем в столице на этой неделе будет пятница, 19 апреля, предупредил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"До четверга дневные показатели остановятся в промежутке 8–13 градусов, но при прояснениях воздух может прогреваться до 14–15 градусов. В пятницу, 19 апреля, температура понизится до 6–11 градусов", – уточнил он.

Эксперт обратил внимание, что сейчас в Москве установилась холодная и сырая погода. Однако, по его словам, температурные показатели соответствуют норме.

Ильин также отметил, что ночные температуры 18 и 19 апреля могут быть отрицательными – от 0 до минус 1 градуса. Он рассказал, что заморозки могут быть в западных и северо-западных районах. Кроме того, там может выпасть мокрый снег, однако синоптик назвал это кратковременным явлением.

К 20–21 апреля в городе станет теплее – температура вырастет до 14–15 градусов, спрогнозировал Ильин. При этом в ночное время в некоторых столичных районах вновь может подморозить.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что во вторник, 16 апреля, в Москве и области ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Днем температура воздуха будет в пределах от 12 до 14 градусов, в Подмосковье – от 10 до 15 градусов.

До этого специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что на этой неделе в городе выпадет месячная норма осадков. По его словам, из-за предстоящего похолодания есть вероятность того, что к дождю начнет примешиваться мокрый снег.

