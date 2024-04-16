Небольшой дождь ожидается в Москве 16 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во вторник, 16 апреля, в столице и области ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 12 до 14 градусов, в Подмосковье – от 10 до 15 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

В Московском регионе до пятницы, 19 апреля, ожидаются дожди и сильное потепление. В среду и четверг пройдут интенсивные и продолжительные осадки.

До этого синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин допустил, что в апреле в Москву могут вернуться заморозки. С его слов, не исключено, что такой характер погоды будет наблюдаться в конце второй – начале третьей декады месяца.

